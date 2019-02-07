Екс-чемпіон світу назвав Ломаченка найкращим боксером світу

“Ломаченко, ймовірно, кращий боксер в світі, лідер рейтингу „Р4Р“. Він дуже талановитий, з ким би він не зустрічався, виглядає так, ніби він перемагає легко. Він б’є важко, у нього хороші удари, таймінг теж відмінний. Він всебічно хороший боксер. Він дуже непередбачуваний і дуже розумний боксер”, — зізнався британець.

Проте у можливому поєдинку проти Майкі Гарсії, Хан вважає, що Ломаченко програє.

“Майкі — відмінний боксер, особливо в цій вазі. Це буде гарячий бій, тому що обидва боксери обдаровані. Правда, думаю, Майкі має трохи більше сили. Це бій 50 на 50, але дуже хороший. Вони обидва дуже технічні. Майкі завжди може знайти шлях до суперника, а Ломаченко завжди знає, як змінити підхід. Насправді, я ніколи не думав про цей поєдинок, тому що хлопці постійно змінюють вагові категорії. Але якщо бій все-таки відбудеться, то Майкі повинен перемогти. Питання тільки в тому, чи захоче Гарсія знову опускатися в легку вагу після бою зі Спенсом. Чи зацікавить його зустріч проти Ломаченко”, — підсумував Хан.

Додамо, що в майбутньому поєдинку срібний призер Олімпійських ігор-2004 посперечається із американцем Теренсом Кроуфордом за титул WBO.