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Экс-чемпион мира назвал Ломаченко лучшим боксером мира

Экс-чемпион мира назвал Ломаченко лучшим боксером мира

Киев  •  УНН

 • 7560 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBA британец Амир Хан назвал имя лучшего боксера мира по его мнению, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "EsNews".

“Ломаченко, вероятно, лучший боксер в мире, лидер рейтинга „Р4Р“. Он очень талантливый, с кем бы он ни встречался, выглядит так, будто он побеждает легко. Он бьет трудно, у него хорошие удары, тайминг тоже отличный. Он всесторонне хороший боксер. Он очень непредсказуемый и очень умный боксер”, — признался британец.

Однако в возможном поединке против Майки Гарсии, Хан считает, что Ломаченко проигрывает.

“Майки — отличный боксер, особенно в этом весе. Это будет горячий бой, потому что оба боксера одаренные. Правда, думаю, Майки имеет чуть больше силы. Это бой 50 на 50, но очень хороший. Они оба очень техничные. Майки всегда может найти путь к сопернику, а Ломаченко всегда знает, как изменить подход. На самом деле, я никогда не думал об этом поединке, потому что ребята постоянно меняют весовые категории. Но если бой все-таки состоится, то Майки должен победить. Вопрос только в том, захочет Гарсия снова опускаться в легкий вес после боя со Спенсом. Заинтересует его встреча против Ломаченко”, — подытожил Хан.

Добавим, что в предстоящем поединке серебряный призер Олимпийских игр-2004 поспорит с американцем Теренсом Кроуфордом за титул WBO.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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