Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Ригондо

Во время тренировки, которая длилась около получаса, чемпион WBO во втором полулегком весе Ломаченко продемонстрировал свой технический арсенал, разминку, удары на различных видах груш и работу на скакалке.

Примечательно, что будущий соперник Ломаченко ради такого боя поднялся на две весовые категории.

Добавим также, поединок двух Олимпийских чемпионов состоится в Нью-Йорке на легендарной арене “Madison Square Garden” 9 декабря.