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11:17 • 62290 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52226 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61697 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Ригондо

Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Ригондо

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко продемонстрировал подготовку к будущему боксерскому поединку с кубинским чемпионом WBO во втором полулегком весе Гильермо Ригондо, передает УНН со ссылкой на персональный сайт украинца.

Во время тренировки, которая длилась около получаса, чемпион WBO во втором полулегком весе Ломаченко продемонстрировал свой технический арсенал, разминку, удары на различных видах груш и работу на скакалке.

Примечательно, что будущий соперник Ломаченко ради такого боя поднялся на две весовые категории.

Добавим также, поединок двух Олимпийских чемпионов состоится в Нью-Йорке на легендарной арене “Madison Square Garden” 9 декабря.

Украинские Национальные Новости

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