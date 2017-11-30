Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Рігондо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко продемонстрував підготовку до майбутнього боксерського двобою із кубинським чемпіоном WBO в другій напівлегкій ваговій категорії Гільєрмо Рігондо, передає УНН з посиланням на персональний сайт українця.
Під час тренування, яке тривало близько півгодини, чемпіон WBO в другій напівлегкій вазі Ломаченко продемонстрував свій технічний арсенал, розминку, удари на різних видах груш та роботу на скакалці.
Примітно, що майбутній суперник Ломаченко заради такого бою піднявся на дві ваговій категорії.
Додамо також, двобій двох Олімпійських чемпіонів відбудеться в Нью-Йорку на легендарній арені "Madison Square Garden" 9-го грудня.