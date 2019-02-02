Ломаченко оценил свое выступление в крайнем бою

Наш чемпион решил дать оценку собственным действиям по 10-балльной шкале и отметил присутствие некоторых ошибок и недостатков.



"Я бы, наверное, не говорил доволен или недоволен. С 10 баллов я на 8 отработал. Почему на 10? Потому что всегда есть какие-то ошибки, недостатки в бою, поэтому 10 из 10 очень сложно выбить. То, что я хотел в бою, я, в принципе, сделал. Что было поставлено - стратегия, задачи - я пытался выполнять. Да, были моменты, которые не выходили, когда приходилось подстраиваться очень долго. Однако, каждый боксирует так, как позволяет соперник ", - признался Ломаченко .



Напомним, что Ломаченко по очкам праздновал победу над Педрасу.



Как сообщало агентство УНН, украинец сообщил о следующей даты проведения своего боя.