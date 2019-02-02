Ломаченко оценил свое выступление в крайнем бою

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78713 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101722 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136452 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134775 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131798 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117931 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141518 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Ломаченко оценил свое выступление в крайнем бою

Ломаченко оценил свое выступление в крайнем бою

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super и WBO Василий Ломаченко дал оценку предыдущем бою с пуэрториканцем Хосе Педраса, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "LOMA Official TV".

Наш чемпион решил дать оценку собственным действиям по 10-балльной шкале и отметил присутствие некоторых ошибок и недостатков.

"Я бы, наверное, не говорил доволен или недоволен. С 10 баллов я на 8 отработал. Почему на 10? Потому что всегда есть какие-то ошибки, недостатки в бою, поэтому 10 из 10 очень сложно выбить. То, что я хотел в бою, я, в принципе, сделал. Что было поставлено - стратегия, задачи - я пытался выполнять. Да, были моменты, которые не выходили, когда приходилось подстраиваться очень долго. Однако, каждый боксирует так, как позволяет соперник ", - признался Ломаченко .

Напомним, что Ломаченко по очкам праздновал победу над Педрасу.

Как сообщало агентство УНН, украинец сообщил о следующей даты проведения своего боя.

Украинские Национальные Новости

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