Ломаченко оценил свое выступление в крайнем бою
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super и WBO Василий Ломаченко дал оценку предыдущем бою с пуэрториканцем Хосе Педраса, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "LOMA Official TV".
Наш чемпион решил дать оценку собственным действиям по 10-балльной шкале и отметил присутствие некоторых ошибок и недостатков.
"Я бы, наверное, не говорил доволен или недоволен. С 10 баллов я на 8 отработал. Почему на 10? Потому что всегда есть какие-то ошибки, недостатки в бою, поэтому 10 из 10 очень сложно выбить. То, что я хотел в бою, я, в принципе, сделал. Что было поставлено - стратегия, задачи - я пытался выполнять. Да, были моменты, которые не выходили, когда приходилось подстраиваться очень долго. Однако, каждый боксирует так, как позволяет соперник ", - признался Ломаченко .
Напомним, что Ломаченко по очкам праздновал победу над Педрасу.
Как сообщало агентство УНН, украинец сообщил о следующей даты проведения своего боя.