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Ломаченко оголосив дату проведення наступного бою

Ломаченко оголосив дату проведення наступного бою

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Чемпіон світу в легкій вазі WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 10 КО) розповів про те, коли проведе наступний бій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал "LOMA Official TV".

"У мене призначена дата - 12 квітня. Неважливо, хто буде суперником, але дата вже визначена. Я через два тижні повертаюся в Штати, де продовжу підготовку", - зізнався Ломаченко.

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За словами боксера, він має два варіанти суперників, серед яких переможець бою Іса Чанієв (13-1, 6 КО) - Річард Коммі (27-2, 24 КО) або британець Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО).

Як повідомляв УНН, американський чемпіон кинув виклик Ломаченко.

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