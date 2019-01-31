Ломаченко оголосив дату проведення наступного бою

"У мене призначена дата - 12 квітня. Неважливо, хто буде суперником, але дата вже визначена. Я через два тижні повертаюся в Штати, де продовжу підготовку", - зізнався Ломаченко.

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За словами боксера, він має два варіанти суперників, серед яких переможець бою Іса Чанієв (13-1, 6 КО) - Річард Коммі (27-2, 24 КО) або британець Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО).

Як повідомляв УНН, американський чемпіон кинув виклик Ломаченко.