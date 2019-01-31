Ломаченко объявил дату проведения следующего боя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Чемпион мира в легком весе WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 10 КО) рассказал о том, когда проведет следующий бой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "LOMA Official TV".
"У меня назначена дата - 12 апреля. Неважно, кто будет соперником, но дата уже определена. Я через две недели возвращаюсь в Штаты, где продолжу подготовку", - признался Ломаченко.
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По словам боксера, он имеет два варианта соперников, среди которых победитель боя Иса Чаниев (13-1, 6 КО) - Ричард Комми (27-2, 24 КО) или британец Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО).
Как сообщал УНН, американский чемпион бросил вызов Ломаченко.