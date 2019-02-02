Ломаченко оцінив власний виступ у крайньому бою

Наш чемпіон вирішив дати оцінку власним діям по 10-бальній шкалі та відзначив присутність деяких помилок і недоліків.

"Я б, напевно, не говорив задоволений або незадоволений. З 10 балів я на 8 відпрацював. Чому не на 10? Тому що завжди є якісь помилки, недоліки в бою, тому 10 з 10 дуже складно вибити. Те, що я хотів в бою, я, в принципі, зробив. Що було поставлено - стратегія, завдання - я намагався виконувати. Так, були моменти, які не виходили, коли доводилося підлаштовуватися дуже довго. Проте, кожен боксує так, як дозволяє суперник", - зізнався Ломаченко.



Нагадаємо, що Ломаченко за очками святкував звитягу над Педрасою.



Як повідомляло агентство УНН, українець повідомив щодо наступної дати проведення свого бою.