Ломаченко и Усик стали лучшими боксерами мира двух категорий по версии "WBN"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Значительное количество украинских профи боксеров вошли в списки лучших спортсменов своих дивизионов по версии портала World Boxing News, информирует УНН.
По мнению издания равных в первом тяжелом весе нет нашему Александру Усику. Украинский абсолютный чемпион мира обошел в генерации латыша Майриса Бриедиса, россиянина Гассиева, поляка Гловацки и россиянина Власова, которые разместились с 2-гои по 5-е место.
Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко также удерживает пальму первенства. Позади него разместились Хорхе Линарес, Джервонта Дэвис, Рэй Бельтран и Робест Истер-джуниор.
Добавим, что лидером супертяжелой категории является британец Джошуа, а в других весовых дивизионах первые строки нет — Адонис Стивенсон, Гилберто Рамирез, Геннадий Головкин, Джаретт Хард, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсиа, Берчельт, Лео Санта Круз, Ригондо, Наойя Иноуэ, Ругвисаи, Танака, Бедлер и Менайотин.