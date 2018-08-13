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Ломаченко и Усик стали лучшими боксерами мира двух категорий по версии "WBN"

Киев • УНН

 • 7821 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Значительное количество украинских профи боксеров вошли в списки лучших спортсменов своих дивизионов по версии портала World Boxing News, информирует УНН.

Ломаченко и Усик стали лучшими боксерами мира двух категорий по версии "WBN"

По мнению издания равных в первом тяжелом весе нет нашему Александру Усику. Украинский абсолютный чемпион мира обошел в генерации латыша Майриса Бриедиса, россиянина Гассиева, поляка Гловацки и россиянина Власова, которые разместились с 2-гои по 5-е место.

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко также удерживает пальму первенства. Позади него разместились Хорхе Линарес, Джервонта Дэвис, Рэй Бельтран и Робест Истер-джуниор.

Добавим, что лидером супертяжелой категории является британец Джошуа, а в других весовых дивизионах первые строки нет — Адонис Стивенсон, Гилберто Рамирез, Геннадий Головкин, Джаретт Хард, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсиа, Берчельт, Лео Санта Круз, Ригондо, Наойя Иноуэ, Ругвисаи, Танака, Бедлер и Менайотин.

Украинские Национальные Новости

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