Ломаченко і Усик стали кращими боксерами світу двох категорій за версією "WBN"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Значна кількість українських профі боксерів увійшли до списків кращих спортсменів своїх дивізіонів за версією порталу World Boxing News, інформує УНН.
На думку видання рівних у першій важкій вазі немає нашому Олександру Усику. Український абсолютний чемпіон світу обійшов в генерації латвійця Майріса Брієдіса, росіянина Гассіева, поляка Гловацкі і росіянина Власова, які розмістилися з 2-гої по 5-те місце.
Чемпіон WBA у легкій вазі Василь Ломаченко також втримує пальму першості. Позаду нього розмістилися Хорхе Лінарес, Джервонта Девіс, Рей Бельтран і Робест Істер-джуніор.
Додамо, що лідером суперважкої категорії є британець Джошуа, а в інших вагових дивізіонах перші рядки мають — Адоніс Стівенсон, Гілберто Рамірез, Геннадій Головкін, Джаретт Хард, Теренс Кроуфорд, Майкі Гарсіа, Берчельт, Лео Санта Круз, Гільєрмо Рігондо, Наойа Іноуе, Ругвісаі, Танака, Бедлер і Менайотін.