Ломаченко и Ригондо прошли процедуру взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Состоялась процедура официального предматчевой взвешивания главных участников боксерского вечера арены "Madison Square Garden Theater", который пройдет в Нью-Йорке (США), информирует УНН со ссылкой на сайт Ломаченко.
Украинский олимпийский чемпион перевесил оппонента на 300 граммов.
Боксеры показали следующий вес:
Ломаченко (9-1, 7 КО) - 58,5 кг
Ригондо (17-0, 11 КО) - 58,2 кг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ригондо выразил большую честь провести бой с Ломаченко
Напомним, что Ломаченко заявлял о намерении получить яркую победу над его кубинским визави , а также о переходе в новую весовую категорию после боя с Ригондо.