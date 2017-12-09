Ломаченко и Ригондо прошли процедуру взвешивания

Украинский олимпийский чемпион перевесил оппонента на 300 граммов.

Боксеры показали следующий вес:

Ломаченко (9-1, 7 КО) - 58,5 кг

Ригондо (17-0, 11 КО) - 58,2 кг.

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Напомним, что Ломаченко заявлял о намерении получить яркую победу над его кубинским визави , а также о переходе в новую весовую категорию после боя с Ригондо.