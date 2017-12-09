Ломаченко і Рігондо пройшли процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Відбулася процедура офіційного передматчевого зважування головних учасників боксерського вечору арени "Madison Square Garden Theater", що пройде в Нью-Йорку (США), інформує УНН з посиланням на сайт Ломаченка.
Український олімпійський чемпіон переважив опонента на 300 грамів.
Боксери показали наступну вагу:
Ломаченко (9-1, 7 КО) - 58,5 кг
Рігондо (17-0, 11 КО) - 58,2 кг.
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Нагадаємо, що Ломаченко заявляв про намір здобути яскраву перемогу над його кубинським візаві, а також про перехід в нову вагову категорію після бою з Рігондо.