Ломаченко и Кличко номинировали на звание "Лучшего боксера десятилетия"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Авторитетные порталы "Boxing Scene" и "Sporting News" опубликовали имена кандидатов на звание "Боксер десятилетия" по итогам последних десяти лет (2010-2019), сообщает УНН.
Среди претендентов фигурируют фигуры двух украинцев - Василий Ломаченко и Владимир Кличко.
Издания определяют, что Кличко-младший с 2010 по 2017 годы из 13 боев одержал 11 побед среди которых 7 досрочных.
Главными из них отмечаются победы над Хэем, Питерсом, Поветкиным и Пулевым.
Конкурентами за награду украинцев стали: Теренс Кроуфорд, Флойд Мейвезер, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, Андре Уорд, Роман Гонсалес.
Как сообщал УНН, Ломаченко признавали лучшим боксером мира по версии "talkSPORT".