Ломаченка та Кличка номінували на звання "Кращого боксера десятиліття"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Авторитетні портали "Boxing Scene" і "Sporting News" опублікували імена кандидатів на звання "Боксер десятиліття" за підсумками крайніх десяти років (2010-2019), повідомляє УНН.
Серед претендентів фігурують постаті двох українців – Василь Ломаченко та Володимир Кличко.
Видання визначають, що Кличко-молодший з 2010 по 2017 роки з 13 боїв отримав 11 перемог серед яких 7 дострокових.
Головними із них відзначаються звитяги над Хеєм, Пітерсом, Повєткіним та Пулєвим.
Конкурентами за нагороду українців стали: Теренс Кроуфорд, Флойд Мейвезер, Сауль Альварес, Геннадій Головкін, Андре Уорд, Роман Гонсалес.
Як повідомляв УНН, Ломаченка визнавали кращим боксером світу за версією "talkSPORT".