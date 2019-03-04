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Ломаченка та Кличка номінували на звання "Кращого боксера десятиліття"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Авторитетні портали "Boxing Scene" і "Sporting News" опублікували імена кандидатів на звання "Боксер десятиліття" за підсумками крайніх десяти років (2010-2019), повідомляє УНН.

Серед претендентів фігурують постаті двох українців – Василь Ломаченко та Володимир Кличко.

Видання визначають, що Кличко-молодший з 2010 по 2017 роки з 13 боїв отримав 11 перемог серед яких 7 дострокових.

Головними із них відзначаються звитяги над Хеєм, Пітерсом, Повєткіним та Пулєвим.

Конкурентами за нагороду українців стали: Теренс Кроуфорд, Флойд Мейвезер, Сауль Альварес, Геннадій Головкін, Андре Уорд, Роман Гонсалес.

Як повідомляв УНН, Ломаченка визнавали кращим боксером світу за версією "talkSPORT".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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