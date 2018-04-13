"Локомотив" и "Барки-Летучие Мыши" стали финалистами чемпионата Украины по волейболу

Оба клуба обошлись минимальным количеством поединков в полуфинальных сериях, выиграв их со счетом 3:0.

“Локомотив” в заключительной встрече обыграл “Сердце Подолье” — 3:1 по сетам, а “Барком-Летучие Мыши” не имели проблем в противостоянии с “Новатор” — 3:1.

Таким образом, как и в прошлом году, в решающей серии чемпионата снова сойдутся “Локомотив” и “Барком-Летучие мыши”. А “Новатор” в серии до трех побед бороться бронзовые медали с винницким “Сердцем Подолье”.

Напомним, что волейболисты “Локомотива” являются обладателями второго в истории Суперкубка Украины.