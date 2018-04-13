"Локомотив" і "Барком-Кажани" стали фіналістами чемпіонату України з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Лідери українського чоловічого волейболу України львівські “Барком-Кажани” і харківський “Локомотив” здобули путівки до фіналу чемпіонату України, передає УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Обидва клуби обійшлися мінімальною кількістю поєдинків у півфінальних серіях, вигравши їх з результатом 3:0.
“Локомотив” у заключній зустрічі обіграв “Серце Поділля” — 3:1 за сетами, а “Барком-Кажани” не мали проблем у протистоянні з “Новатором” — 3:1.
Таким чином, як і торік, у вирішальній серії чемпіонату знову зійдуться “Локомотив” та “Барком-Кажани”. А “Новатор” у серії до трьох перемог виборюватиме бронзові медалі з вінницьким “Серцем Поділля”.
Нагадаємо, що волейболісти “Локомотиву” є володарями другого в історії Суперкубку України.