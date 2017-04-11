"Локомотив" и "Барки-Летучие мыши" обменялись победами в финале ЧУ по волейболу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49216 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104496 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160702 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118468 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117704 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113181 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104699 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107184 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103666 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154772 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Локомотив" и "Барки-Летучие мыши" обменялись победами в финале ЧУ по волейболу

"Локомотив" и "Барки-Летучие мыши" обменялись победами в финале ЧУ по волейболу

Киев  •  УНН

 • 8664 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львове две лучшие команды страны местные "Барком-Летучие мыши" и харьковский "Локомотив" обменялись победами в финальной серии чемпионата Украины по волейболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

В первом противостоянии лучшая команда регулярного чемпионата "Барк" в четырех сетах завоевал победу - 3: 1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:14). Однако следующая игра уже завершилась положительно для "Локомотива" с идентичным результатом по партиям - 3: 1 (25:23, 16:25, 25:18, 25:22).

Таким образом счет в серии, которая продлится до трех побед одного из коллектива, стал 1: 1.

Отметим, что следующие два матча пройдут на арене харьковского ДС "Локомотив" 21 и 22 апреля.

Справка: "Локомотив" является самым титулованным клубом чемпионата Украины - 16 титулов из 25 лет проведения соревнований.

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