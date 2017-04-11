"Локомотив" и "Барки-Летучие мыши" обменялись победами в финале ЧУ по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Львове две лучшие команды страны местные "Барком-Летучие мыши" и харьковский "Локомотив" обменялись победами в финальной серии чемпионата Украины по волейболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
В первом противостоянии лучшая команда регулярного чемпионата "Барк" в четырех сетах завоевал победу - 3: 1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:14). Однако следующая игра уже завершилась положительно для "Локомотива" с идентичным результатом по партиям - 3: 1 (25:23, 16:25, 25:18, 25:22).
Таким образом счет в серии, которая продлится до трех побед одного из коллектива, стал 1: 1.
Отметим, что следующие два матча пройдут на арене харьковского ДС "Локомотив" 21 и 22 апреля.
Справка: "Локомотив" является самым титулованным клубом чемпионата Украины - 16 титулов из 25 лет проведения соревнований.