"Локомотив" і "Барком-Кажани" обмінялися перемогами у фіналі ЧУ з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Львові дві найкращі команди країни місцеві “Барком-Кажани” та харківський “Локомотив” обмінялися перемогами у фінальній серії чемпіонату України з волейболу, передає УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
У першому протистоянні краща команда регулярного чемпіонату “Барком” в чотирьох сетах завоював перемогу — 3:1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:14). Однак наступна гра вже завершилась позитивно для “Локомотиву” з ідентичним результатом по партіях — 3:1 (25:23, 16:25, 25:18, 25:22).
Таким чином рахунок у серії, котра триватиме до трьох перемог одного з колективу, став 1:1.
Відзначимо, що наступні два матчі пройдуть на арені харківського ПС “Локомотив” 21 і 22 квітня.
Довідка УНН: “Локомотив” є найбільш титулованим клубом чемпіонату України — 16 титулів з 25 років проведення змагань.