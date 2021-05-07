Как отмечали представители туристической отрасли, открытие туристического сезона в Турции отложили на неопределенный срок, несмотря на прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.
Локдаун в Турции: отныне власть усиливает карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Турции 7 мая вступают в силу новые ограничения из-за ситуации с коронавируса. Об этом информируют на сайте Министерства внутренних дел страны, пишет УНН.
Детали
Все коммерческие предприятия, рабочие места или офисы будут закрыты, за исключением мест, где продаются основные продукты питания, лекарства и чистящие средства.
К введенных ранее ограничений на продажу алкоголя добавили также запрет на продажу электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.
Продуктовые магазины, рынки, пекарни, мясные магазины, овощные магазины, сушеные орехи и фрукты и десертные магазины могут работать в период с 10:00 до 17:00 в течение локдауну, если в сети и супермаркеты будут оставаться закрытыми в воскресенье.
Напомним
В тот же день власти Турции заявили об усилении с 7 мая действующего с конца апреля локдауну . Теперь в магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания и средства гигиены. Предполагается, что ограничения будут действовать до 17 мая.