Локдаун у Туреччині: відсьогодні влада посилює карантинні обмеження

Деталі

Усі комерційні підприємства, робочі місця або офіси будуть закриті, за винятком місць, де продаються основні продукти харчування, ліки та чистячі засоби.

До введених раніше обмежень на продаж алкоголю додали також заборону на продаж електроніки, іграшок, канцелярії, одягу, аксесуарів для автомобілів, посуду і садового приладдя.

Продуктові магазини, ринки, пекарні, м’ясні магазини, овочеві магазини, сушені горіхи та фрукти та десертні магазини можуть працювати в період з 10:00 до 17:00 протягом локдауну, тоді як мережі та супермаркети залишатимуться закритими у неділю.

Нагадаємо

У той же день влада Туреччини заявила про посилення з 7 травня чинного з кінця квітня локдауну. Тепер в магазинах буде дозволено продавати лише основні продукти харчування та засоби гігієни. Передбачається, що обмеження діятимуть до 17 травня.