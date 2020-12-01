"Локдаун добьет бизнес": мэр Ивано-Франковска выступил против усиления карантина

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил правительство не вводить локдаун, поскольку перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели зарабатывают те средства, на которые потом могут содержать свои хозяйства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Уже несколько дней у нас нет летальных случаев (из-за COVID-19 - ред.)... Поэтому в очередной раз обращаюсь к правительству с просьбой не вводить локдаун, потому что локдаун добьет малый и средний бизнес, которому и так непросто, который в этом году выживает, и поэтому очень важно все-таки учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели зарабатывают те средства, на которые потом могут содержать свои хозяйства, удерживать работников в течение второй половины января, февраль и даже половину марта", - заявил Марцинкив.

Он отметил, что правительство должно делать все, чтобы не вводить локдаун и "дать стране возможность выжить в такое непростое время".

Напомним, во Львове выступили против введения локдауна, мотивируя это тем, что "Рождество отменить нельзя".

Также напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов возразил введение локдауна с 23 декабря.

Украинские Национальные Новости

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