"Локдаун доб’є бізнес": мер Івано-Франківська виступив проти посилення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попросив уряд не вводити локдаун, оскільки перед новорічно-різдвяними святами підприємці заробляють ті кошти, на які потім можуть утримувати свої господарства. Про це повідомляє УНН із посиланням на його сторінку у Facebook.
"Уже декілька днів у нас немає летальних випадків (через COVID-19 - ред.)... Тому вчергове звертаюся до уряду із проханням не вводити локдаун, тому що локдаун доб’є малий і середній бізнес, який і так непросто цей рік переживає, цей рік виживає і тому дуже важливо все-таки зважати на те, що саме перед Миколаєм, перед новорічно-різдвяними святами підприємці заробляють ті кошти, на які потім можуть утримувати свої господарства, утримувати працівників протягом другої половини січня, лютий і навіть половину березня", - заявив Марцінків.
Він зазначив, що уряд має робити все, щоб не вводити локдаун і "дати країні можливість вижити у такий непростий час".
Нагадаємо, у Львові виступили проти запровадження локдауну, мотивуючи це тим, що "Різдво скасувати не можна".
Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечив запровадження локдауну із 23 грудня.