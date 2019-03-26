Ледник в Гренландии снова начал расти

Исследователи сообщают, что с 2016 года океанское течение в этом регионе стало холодным, что позволило леднику Якобсхавн снова увеличиться. Воды вокруг устья ледника сейчас являются наиболее холодными с 1980-го года.

Это меняет 20-летнюю тенденцию к таянию ледника. Однако, весь ледяной покров Гренландии продолжает таять. Ледник Якобсхавн составляет лишь 7% этого ледяного покрова. Даже если он будет продолжать расти, потеря массы от остального ледяного покрова будет превалировать его небольшой рост.

Напомним, по данным ООН, скорость таяния ледников Антарктиды утроилась.