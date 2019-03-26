Льодовик у Гренландії знову почав рости
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Гренландії льодовик Якобсхавн (Jakobshavn) знову почав рости. Про це повідомляє УНН з посиланням на National Geographic.
Дослідники повідомляють, що з 2016 року океанська течія в цьому регіоні стала холоднішою, що дозволило льодовику Якобсхавн знову збільшитися. Води навколо гирла льодовика зараз є найбільш холодними з 1980-го року.
Це змінює 20-річну тенденцію до танення льодовика. Однак, весь крижаний покрив Гренландії продовжує танути. Льодовик Якобсхавн становить лише 7% цього крижаного покриву. Навіть якщо він продовжуватиме рости, втрата маси від решти крижаного покриву переважатиме його невелике зростання.
Нагадаємо, за даними ООН, швидкість танення льодовиків Антарктиди потроїлася.