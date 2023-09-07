Lloyd's ведет переговоры с ООН по страхованию экспорта украинского зерна в Черном море в случае нового соглашения - Reuters

Детали

Член НАТО Турция пытается убедить россию вернуться к так называемой Черноморской зерновой инициативе при посредничестве ООН после того, как москва вышла из нее в июле.

«Счастливы ли мы и можем ли продолжать предоставлять страховку в случае, если коридор снова будет введен в эксплуатацию и восстановлен? Ответ на этот вопрос - да», - сказал Нил агентству Reuters.

«Мы ведем активные дискуссии с ООН о том, как это может произойти», - сказал Нил, добавив, что эти разговоры включали возможность того, что прикрытие, возможно, придется структурировать иначе, чем раньше.

Обеспечение страхового покрытия имеет решающее значение для поставок из Украины, указывает издание.

«В отсутствие вмешательства ООН и разрешения ООН мы не санкционировали бы страховку», - сказал Нил.

По оценкам, рыночные потери Lloyd's, за вычетом перестрахования, от войны в Украине составили 2 миллиарда долларов, добавил он.

Напомним

Посол Украины Боднар указал, что по результатам встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента рф владимира путина не было достигнуто прогресса в вопросе возобновления "зерновой сделки". Тем не менее, четыре корабля уже прошли через Черное море, используя морские пути, которые не контролирует россия.