Lloyd's веде переговори з ООН щодо страхування експорту українського зерна у Чорному морі у разі нової угоди - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Лондонська компанія Lloyd's веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй щодо надання страхового покриття для постачань українського зерна в разі укладення нової угоди щодо чорноморського коридору, повідомив Reuters у четвер генеральний директор компанії Джон Ніл, пише УНН.
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Член НАТО Туреччина намагається переконати росію повернутися до так званої Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН після того, як москва вийшла з неї в липні.
«Чи щасливі ми і чи можемо продовжувати надавати страховку в разі, якщо коридор знову буде введено в експлуатацію та відновлено? Відповідь на це питання - так», - сказав Ніл агентству Reuters.
«Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися», - сказав Ніл, додавши, що ці розмови включали можливість того, що прикриття, можливо, доведеться структурувати інакше, ніж раніше.
Забезпечення страхового покриття має вирішальне значення для поставок з України, вказує видання.
«За відсутності втручання ООН і дозволу ООН ми не санкціонували б страховку», - сказав Ніл.
За оцінками, ринкові втрати Lloyd's, за вирахуванням перестрахування, від війни в Україні становили 2 мільярди доларів, додав він.
Нагадаємо
Посол України Боднар вказав, що за результатами зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента рф володимира путіна не було досягнуто прогресу в питанні відновлення "зернової угоди". Тим не менш, чотири кораблі вже пройшли через Чорне море, використовуючи морські шляхи, які не контролює росія.