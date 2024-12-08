Ллойд Дж. Остин: поддержка Украины-это ключевой приоритет для США

США утверждают, что сплочение международной коалиции для поддержки Украины является ключевой задачей, а противодействие российской агрессии - приоритетом для Америки. Об этом сообщает министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, передает УНН.

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Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана отметил значение международной поддержки Украины. Он подчеркивает важность сплочения свободного мира для защиты украинского суверенитета и противодействия имперской агрессии России.

Остина акцентировал внимание на отстаивании американских ценностей и укреплении международной коалиции для поддержки Украины в ее борьбе за свободу. Он подтвердил, что Украина остается приоритетом для США, а сотрудничество союзников и партнеров является ключевым элементом этой поддержки.

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