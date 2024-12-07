США выделили Украине новые 988 миллионов долларов: что будет входить в пакет помощи-Пентагон
Киев • УНН
Администрация Байдена объявила новый пакет помощи безопасности для Украины на 988 млн долларов через USAI. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, беспилотники и комплектующие для ремонта техники.
Администрация президента Байдена объявила значительный новый пакет помощи безопасности для Украины на сумму 988 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.
Детали
Министерство обороны США проинформировало, что финансирование будет направлено через инициативу содействия безопасности в Украине (USAI) с целью усиления украинских возможностей в борьбе с российской агрессией.
В рамках этого пакета Украина получит боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также комплектующие и запасные части для технического обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. Кроме этого, в программу включена поддержка ремонтных работ и технического обслуживания, что поможет Украине восстанавливать боевые способности.
Этот пакет помощи стал уже 22, который США предоставляют Украине в рамках программы USAI. Администрация Байдена продолжает сотрудничать с более чем 50 союзниками и партнерами через международную контактную группу по вопросам обороны Украины, чтобы обеспечить эффективную поддержку ВСУ.
США готовят новый пакет помощи для Украины на сумму 988 миллионов долларов7 дек. 2024, 20:59 • 5871 просмотр