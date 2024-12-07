США готовят новый пакет помощи для Украины на сумму 988 миллионов долларов
Киев • УНН
США планируют предоставить Украине новый пакет вооружения на 988 миллионов долларов. Сумма уменьшает имеющиеся 2,21 млрд долларов в рамках USAI из-за новой стратегии закупок оружия.
Соединенные Штаты планируют предоставить Украине новый пакет вооружения и оборудования на сумму 988 миллионов долларов для поддержки страны в ее борьбе с российским вторжением. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, эти данные содержатся в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Эта сумма почти вдвое уменьшает имеющиеся 2,21 миллиарда долларов, которые остаются в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Основной причиной сокращения является стратегия администрации Байдена, которая отдает приоритет закупкам оружия непосредственно у производителей, а не изъятию его со складов ВС США.
США выделят Украине военную помощь еще на $275 млн - AP20 нояб. 2024, 08:08 • 18757 просмотров