США выделят Украине военную помощь еще на $275 млн - AP
Киев • УНН
Пентагон предоставит Украине вооружение на $275 млн через программу PDA, включая средства ПВО и снаряды. Дополнительно Госдеп одобрил продажу оборонного оборудования на $100 млн. США также готовят кредит в $20 млрд.
Официальные лица США во вторник заявили, что Пентагон отправит Украине новое оружие на сумму не менее 275 миллионов долларов, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
"Пентагон пришлет Украине новое оружие на сумму не менее 275 миллионов долларов, на фоне того, как администрация Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Киеву давать отпор россии до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - пишет AP со ссылкой на американских чиновников, которые указали, что речь идет о средствах ПВО, снарядах, другом оборудовании и запасных частях.
Вооружение, как указано, будет предоставлено в рамках программы PDA, что позволяет Пентагону быстро предоставлять запасы со своих полок, чтобы ускорить их доставку на линию фронта в Украине.
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В дополнение к оружию, Государственный департамент США заявил во вторник, что он санкционировал продажу Украине неуказанного оборонного оборудования и услуг на сумму 100 миллионов долларов, включая восстановление транспортных средств, техническую помощь, обучение и "другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ". В отличие от PDA правительство Украины оплатит это, указывает издание.
В рамках более широких усилий по поддержке Украины администрация США, как указано, также находится на пути к выделению своей части кредита в 50 миллиардов долларов Украине, обеспеченного замороженными российскими активами, до того, как Байден покинет Белый дом, по словам двух высокопоставленных чиновников администрации.
Чиновники, которые не были уполномочены давать публичные комментарии, заявили, что США и Украина сейчас находятся на "продвинутых стадиях" обсуждения условий кредита и надеются завершить процесс по 20-миллиардной части займа, которую должны предоставить США. Цель состоит в том, чтобы сделать это до конца года, сказал один чиновник. Остальные 30 миллиардов долларов поступят, в частности, от Европейского Союза, Великобритании, Канады и Японии.