США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины "в ближайшие дни", объявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге Совета Безопасности ООН по случаю тысячи дней агрессии россии против Украины 18 ноября, пишет УНН.

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"Позвольте мне четко сказать: когда эта война закончится, суверенная, независимая, демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО", - сказала посол США.

К тому времени и по указанию президента Соединенные Штаты будут продолжать наращивать помощь в сфере безопасности Украине, включая артиллерию, противовоздушную оборону, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы. И в ближайшие дни мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности Украине - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Потому что, по ее словам, "в конце концов, поддержка Украины в Конгрессе и за его пределами не может быть и не должна быть партийным вопросом". "Борьба за демократию и права человека выше мелкой политики и переживет любого лидера или срок", - указала посол США.

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