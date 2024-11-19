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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Киев  •  УНН

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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Помощь будет включать артиллерию, ПВО, бронетехнику и другие необходимые средства.

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины "в ближайшие дни", объявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге Совета Безопасности ООН по случаю тысячи дней агрессии россии против Украины 18 ноября, пишет УНН.

Детали

"Позвольте мне четко сказать: когда эта война закончится, суверенная, независимая, демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО", - сказала посол США.

К тому времени и по указанию президента Соединенные Штаты будут продолжать наращивать помощь в сфере безопасности Украине, включая артиллерию, противовоздушную оборону, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы. И в ближайшие дни мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности Украине

- подчеркнула Томас-Гринфилд.

Потому что, по ее словам, "в конце концов, поддержка Украины в Конгрессе и за его пределами не может быть и не должна быть партийным вопросом". "Борьба за демократию и права человека выше мелкой политики и переживет любого лидера или срок", - указала посол США.

Пентагон готовит передать Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда долларов до конца каденции Байдена15 нояб. 2024, 02:10 • 15103 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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