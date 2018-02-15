Лыжник Френцель принес Германии шестое "золото" ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На территории Южной Кореи состоялись соревнования в лыжном двоеборье, где победу праздновал представитель Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В данной дисциплине не было равных немцу Эрику Френцель (24:51.4 мин), который на 4,8 секунды опередил серебряного призера японца Акито Ватабе. Австриец Лукас Клапфер стал третьим +18,1 с.
Таким образом, Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом. Четыре года назад на Играх в Сочи он также завоевал “золото”.
Заметим, что в “бундестим” уже 6 “золотых” и всего 10 полученных медалей на Играх в Пхенчхан.
Как сообщал УНН, наш представитель Виктор Пасечник занял 30-е место из 47 участников.