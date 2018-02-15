Лижник Френцель приніс Німеччині шосте "золото" ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На території Південної Кореї відбулися змагання у лижному двоєборстві, де перемогу святкував представник Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У даній дисципліні не було рівних німцю Еріку Френцелю (24:51,4 хв), який на 4,8 секунди обігнав срібного призера японця Акіто Ватабе. Австрієць Лукас Клапфер став третім +18,1 с.
Таким чином, Френцель став дворазовим олімпійським чемпіоном. Чотири роки тому на Іграх в Сочі він також завоював “золото”.
Зауважимо, що в “бундестім” вже 6 “золотих” і загалом 10 здобутих медалей на Іграх в Пхьончхані.
Як повідомляв УНН, наш представник Віктор Пасічник посів 30-те місце із 47 учасників.