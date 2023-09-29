Кровать для двоих: выбираем удобную модель

Нюансы размеров

Что такое двуспальная кровать — стандарт, предусмотренный для отдыха супругов или матери с ребенком, неожиданно наведавшихся с визитом гостей. Интересно, что классические параметры таких товаров отличаются в зависимости от производителя. В Украине можно купить кровать двуспальная недорого шириной 160 см, а длиной 190 см. Это самый маленький вариант по сравнению с европейским и американским стандартами, где размеры колеблются в пределах 160-170 см на 200-220 см.

Материалы каркаса

Один из важнейших критериев для выбора удобной кровати – его прочность и долговечность. Сегодня можно найти различные варианты двуспальных кроватей, которые будут отличаться структурами дерева, оттенками ДСП, МДФ или эффектными узорами металлического каркаса:

• ДСП и МДФ — древесностружечная плита и микродревесная фракция, являющиеся одними из самых бюджетных материалов. К преимуществам можно отнести цену, идеально ровную поверхность, широкую цветовую палитру и экологичность.

• Металлические конструкции — одни из самых устойчивых к внешним воздействиям. Стальной кровати не страшны ни прямые солнечные лучи, ни перепады влажности, ни механические повреждения.

• Дерево – самый популярный материал в изготовлении двуспальной мебели. Оно выглядит хорошо и длительный срок эксплуатации. Также к ключевым преимуществам относятся экологичность и атмосферность.

Еще один вариант – гармоничные сочетания, когда в одной модели может быть использовано ДСП и МДФ или металл и дерево. Такие идеи, как правило, выглядят очень стильно и подходят к большинству интерьеров.

Особенности подъемных механизмов

Мебель оборудуют подъемным механизмом, который может быть ручным, пружинным или на газовых амортизаторах. Первые два варианта – бюджетные. Но с ручным придется прилагать немало физических усилий для подъема матраса, а пружинный имеет ограниченный срок эксплуатации. Лучший вариант – на газлифтах. Он удобен и надежен, работает плавно, с ним справятся даже хрупкая женщина или подросток.

Изголовье имеет значение

Декоративную и не только роль играет так называемая спинка. Речь идет об изголовье. Его функция вполне практична: подушки не сползают, к тому же всегда можно опереться, читая книгу, работая за ноутбуком или смотря телевизор.

Различают три типа изголовья:

• Мягкое — имеет комфортную обивку из кожи, велюра, замши или износостойкого текстиля. Среди преимуществ – уютный дизайн и удобство. К недостаткам можно отнести сложность ухода и накопления пыли.

• Твердое — выполнено из дерева или металла или с сочетанием обоих материалов. Учитывая дизайн, такие варианты бывают очень оригинальными, выглядят лаконичным и современным.

• Комбинированное — гармоническое выполнение изголовья из дерева или металла и мягкой обивки.

Также значительным показателем является высота. Стандартное значение — 40 см. Но производители фантазируют в этом вопросе и предлагают самые разные модели.

Кровать как часть интерьера

В конце концов, важно принимать во внимание дизайн мебели, которая будет дополнять общую стилистическую идею комнаты. От этого зависит, насколько уютно вам будет здесь находиться.

В ассортименте:

• Классика и минимализм – требуют строгих линий, сдержанных оттенков. В этом случае речь идет о спальном месте из дерева с изголовьем стандартного размера, обитом лаконичным текстилем.

• Прованс — романтический стиль, которому подходит кованая мебель или изготовленная из дерева светлых оттенков с резьбой или плетеными конструкциями.

• Модерн – современное решение с кожаными спинками и минимумом деталей в дизайне.

• Лофт – один из самых строгих и даже грубых стилей. Подойдут кровати из металлических геометрических конструкций или больших деревянных деталей.

Также популярны сегодня интерьеры в экодизайнах. Им будет подходить мебель из натурального дерева и плетеные модели.

Полезные советы

По статистике, человек проводит в постели треть своей жизни. Это убедительный стимул позаботиться о том, чтобы спальное место было как можно удобнее. Для этого важно:

• Найти мебель правильного размера.

• Проверьте надежность конструкции.

• Подобрать удобный матрас.

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