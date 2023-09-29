Ліжко для двох: вибираємо найзручнішу модель

Нюанси розмірів

Що таке двоспальне ліжко — стандарт, передбачений для відпочинку подружжя, чи матері з дитиною, гостей, які несподівано навідалися з візитом. Цікаво те, що класичні параметри таких товарів відрізняються залежно від виробника. В Україні можна купити ліжко двоспальне недорого завширшки 160 см, а завдовжки 190 см. Це найменший варіант у порівнянні з європейським та американським стандартами, де розміри коливаються в межах 160–170 см на 200–220 см.

Матеріали каркасу

Один із найважливіших критеріїв для вибору зручного ліжка — його міцність та довговічність. Сьогодні можна знайти різні варіанти двоспальних ліжок, що відрізнятимуться структурами дерева, відтінками ДСП, МДФ, або ж ефектними візерунками металевого каркасу:

● ДСП і МДФ — деревостружкова плита та мікродеревна фракція, що є одними з найбюджетніших матеріалів. До переваг можна віднести ціну, ідеально рівну поверхню, широку палітру кольорів та екологічність.

● Металеві конструкції — одні із найстійкіших до будь-яких зовнішніх впливів. Сталевим ліжкам не страшні ані прямі сонячні промені, ані перепади вологості, ані механічні пошкодження.

● Дерево — найпопулярніший матеріал у виготовленні двоспальних меблів. Воно має гарний вигляд і тривалий термін експлуатації. Також ключовими перевагами називають екологічність та атмосферність.

Ще один варіант — гармонійні поєднання, коли в одній моделі може бути використане ДСП та МДФ чи метал і дерево. Такі ідеї, як правило, мають дуже стильний вигляд і пасують до більшості інтер’єрів.

Особливості підіймальних механізмів

Меблі обладнують підіймальним механізмом, який може бути ручним, пружинним чи на газових амортизаторах. Перші два варіанти — бюджетні. Але з ручним доведеться докладати чимало фізичних зусиль для підйому матраца, а пружинний має обмежений термін експлуатації. Найкращий варіант — на газліфтах. Він зручний і надійний, працює плавно, з ним упораються навіть тендітна жінка чи підліток.

Узголів’я має значення

Декоративну й не тільки роль відіграє так звана спинка. Ідеться про узголів’я. Його функція цілком практична: подушки не сповзають, до того ж завжди можна спертися, читаючи книжку, працюючи за ноутбуком чи дивлячись телевізор.

Розрізняють три типи узголів’я:

● М’яке — має комфортну оббивку зі шкіри, велюру, замші чи зносостійкого текстилю. Серед переваг — затишний дизайн і зручність. До недоліків можна віднести складність догляду та накопичення пилу.

● Тверде — виконане з дерева чи металу або з поєднанням обох матеріалів. Зважаючи на дизайн, такі варіанти бувають дуже оригінальними, мають лаконічний та сучасний вигляд.

● Комбіноване — гармонійне виконання узголів’я з дерева чи металу та м’якої оббивки.

Також суттєвим показником є висота. Стандартне значення — 40 см. Але виробники фантазують у цьому питанні та пропонують найрізноманітніші моделі.

Ліжко як частина інтер’єру

Зрештою, важливо брати до уваги дизайн меблів, які доповнюватимуть загальну стилістичну ідею кімнати. Від цього залежить, наскільки затишно вам буде тут перебувати.

В асортименті:

● Класика та мінімалізм — вимагають суворих ліній, стриманих відтінків. У цьому випадку йдеться про спальне місце з дерева з узголів'ям стандартного розміру, оббитим лаконічним текстилем.

● Прованс — романтичний стиль, якому пасують ковані меблі або виготовлені з дерева світлих відтінків із різьбою чи плетеними конструкціями.

● Модерн — сучасне рішення зі шкіряними спинками та мінімумом деталей у дизайні.

● Лофт — один із найбільш суворих і навіть грубих стилів. Підійдуть ліжка з металевих геометричних конструкцій чи великих дерев’яних деталей.

Також популярні сьогодні інтер’єри в екодизайнах. Їм пасуватимуть меблі з натурального дерева і плетені моделі.

Корисні поради

За статистикою, людина проводить у ліжку третину свого життя. Це переконливий стимул подбати про те, щоби спальне місце було якомога зручнішим. Для цього важливо:

● Знайти меблі правильного розміру.

● Перевірити надійність конструкції.

● Підібрати зручний матрац.

Знайти міцне й довговічне двоспальне ліжко з усіма його базовими елементами можна в магазині «Світ Матраців». Переглянути асортимент та уточнити подробиці щодо кожної конкретної пропозиції можна на сайті https://svit-matrasiv.com.ua/ua/. Усі товари мають сертифікати якості та офіційну гарантію від виробника. Їх можна придбати з доставкою до будь-якого куточка України.