Лиз Трасс заявила, что будет баллотироваться на место Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Министр МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что будет баллотироваться на должность премьер-министра страны, которую ранее занимал Борис Джонсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
Детали
Министерство иностранных дел Лиз Трасс объявила, что баллотируется на должность лидера партии Тори. Это делает ее 10-м кандидатом, официально заявившим.
Она сказала The Daily Telegraph, что "начнет снижать налоги с первого дня", если станет премьер-министром.
46-летнюю госпожу Трасс давно рекомендовали как потенциальную преемницу Бориса Джонсона, и опросы показали ее популярность среди членов Консервативной партии.
Похоже, что она заложила основу для того, чтобы получить высшую должность из-за своих публикаций в социальных сетях.
Госпожа Трасс была депутатом с 2010 года и начала подниматься по министерской стремянке вскоре после входа в парламент.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в четверг объявил об отставке, но планирует остаться премьером’ер-министром до избрания нового лидера в сентябре.