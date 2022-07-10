Ліз Трасс заявила, що балатуватиметься на місце Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністерка МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що балотуватиметься на посаду премʼєр-міністра країни, яку раніше обіймав Борис Джонсон. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.
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Міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила, що балотується на посаду лідера партії торі. Це робить її 10-м кандидатом, який офіційно заявив.
Вона сказала The Daily Telegraph, що "почне знижувати податки з першого дня", якщо стане прем'єр-міністром.
46-річну пані Трасс давно рекомендували як потенційну наступницю Бориса Джонсона, і опитування показали її популярність серед членів Консервативної партії.
Схоже, що вона заклала основу для того, щоб отримати найвищу посаду через свої публікації в соціальних мережах.
Пані Трасс була депутатом з 2010 року і почала підійматися по міністерській драбині незабаром після входу в парламент.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції у четвер оголосив про відставку, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера у вересні.