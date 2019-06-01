"Ливерпуль" стал обладателем Лиги чемпионов в этом году

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Футбольный клуб “Ливерпуль” одержал победу над лондонским “Тоттенхэмом” со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча прошла в Мадриде на стадионе “Ванда Метраполитано”, пишет УНН со ссылкой на Twitter турнира.

Голы забили Мохаммед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87). “Ливерпуль” в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах, до сезона-1992/93 турнир носил название Кубок европейских чемпионов. По этому показателю “Ливерпуль” уступает только “Реалу” (13) и “Милану” (7).

Счет был открыт буквально на первых минутах: спустя минуту и 48 секунд после стартового свистка Мохамед Салах отличился с пенальти, назначенного за игру рукой в собственной штрафной Муссы Сиссоко.

А за две минуты до окончания основного времени матча Дивок Ориги оказался расторопнее всех в штрафной “Шпор”, установив окончательный счет в матче.

Таким образом, с третьей попытки Юрген Клопп привел своих подопечных к победе в главном клубном турнире Европы: ранее в решающем матче он проигрывал во главе дортмундской Боруссии (2013) и Ливерпуля (2018).

Мяч, забитый Салахом, стал третьим в списке самых быстрых голов в финалах Лиги чемпионов. Рекордсменом является Паоло Мальдини, отличившийся в 2005 году в составе “Милана” на 51-й секунде матча с “Ливерпулем” (3:3, 2:3 — по пенальти), второй результат принадлежит игроку испанского “Реала” Энрике Матеосу, который в 1959 году забил мяч на 60-й секунде в игре с французским “Реймсом” (2:0).

Встреча началась с минуты молчания в память о погибшем в ДТП испанском футболисте Хосе Антонио Рейесе. На 18-й минуте матча на поле выбежала девушка в купальнике, из-за чего игра была прервана на короткое время.

Украинские Национальные Новости

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