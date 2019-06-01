"Ліверпуль" став володарем Ліги чемпіонів цього року

ukru
16:18 • 19849 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 47184 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 48297 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 40790 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 82830 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146654 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165721 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153525 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 234375 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159293 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 54635 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 35007 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 53721 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 53049 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 39997 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 151930 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 234375 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 200030 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 185339 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 152410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 20668 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 21256 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 35007 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 25758 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 54635 перегляди
Актуальне
"Ліверпуль" став володарем Ліги чемпіонів цього року

"Ліверпуль" став володарем Ліги чемпіонів цього року

Київ • УНН

 • 13405 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Футбольний клуб “Ліверпуль” здобув перемогу над лондонським “Тоттенхемом” з рахунком 2:0 у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2018/19. Зустріч пройшла в Мадриді на стадіоні “Ванда Метраполітано”, пише УНН з посиланням на Twitter турніру.

Голи забили Мохаммед Салах (2-я хвилина, з пенальті) і Дівок Орігі (87). “Ліверпуль” в шостий раз став переможцем турніру. Раніше команда завойовувала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 і 2005 роках, до сезону-1992/93 турнір носив назву Кубок європейських чемпіонів. За цим показником “Ліверпуль” поступається тільки “Реалу” (13) і “Мілану” (7).

Рахунок був відкритий буквально на перших хвилинах: через хвилину і 48 секунд після стартового свистка Мохамед Салах відзначився з пенальті, призначеного за гру рукою у власному штрафному Муси Сіссоко.

А за дві хвилини до закінчення основного часу матчу Дівокі Орігі виявився спритнішим за всіх у штрафному “Шпор”, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Таким чином, з третьої спроби Юрген Клопп привів своїх підопічних до перемоги в головному клубному турнірі Європи: раніше у вирішальному матчі він програвав на чолі дортмундської Боруссії (2013) і Ліверпуля (2018).

М’яч, забитий Салахом, став третім в списку найшвидших голів у фіналах Ліги чемпіонів. Рекордсменом є Паоло Мальдіні, який відзначився в 2005 році в складі “Мілана” на 51-й секунді матчу з “Ліверпулем” (3:3, 2:3 — по пенальті), другий результат належить гравцеві іспанського “Реала” Енріке Матеосу, який в 1959 році забив м’яч на 60-й секунді в грі з французьким “Реймсом” (2:0).

Зустріч почалася з хвилини мовчання в пам’ять про загиблого в ДТП іспанському футболіста Хосе Антоніо Рейеса. На 18-й хвилині матчу на поле вибігла дівчина в купальнику, через що гра була перервана на короткий час.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38