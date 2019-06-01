"Ліверпуль" став володарем Ліги чемпіонів цього року

Голи забили Мохаммед Салах (2-я хвилина, з пенальті) і Дівок Орігі (87). “Ліверпуль” в шостий раз став переможцем турніру. Раніше команда завойовувала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 і 2005 роках, до сезону-1992/93 турнір носив назву Кубок європейських чемпіонів. За цим показником “Ліверпуль” поступається тільки “Реалу” (13) і “Мілану” (7).

Рахунок був відкритий буквально на перших хвилинах: через хвилину і 48 секунд після стартового свистка Мохамед Салах відзначився з пенальті, призначеного за гру рукою у власному штрафному Муси Сіссоко.

А за дві хвилини до закінчення основного часу матчу Дівокі Орігі виявився спритнішим за всіх у штрафному “Шпор”, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Таким чином, з третьої спроби Юрген Клопп привів своїх підопічних до перемоги в головному клубному турнірі Європи: раніше у вирішальному матчі він програвав на чолі дортмундської Боруссії (2013) і Ліверпуля (2018).

М’яч, забитий Салахом, став третім в списку найшвидших голів у фіналах Ліги чемпіонів. Рекордсменом є Паоло Мальдіні, який відзначився в 2005 році в складі “Мілана” на 51-й секунді матчу з “Ліверпулем” (3:3, 2:3 — по пенальті), другий результат належить гравцеві іспанського “Реала” Енріке Матеосу, який в 1959 році забив м’яч на 60-й секунді в грі з французьким “Реймсом” (2:0).

Зустріч почалася з хвилини мовчання в пам’ять про загиблого в ДТП іспанському футболіста Хосе Антоніо Рейеса. На 18-й хвилині матчу на поле вибігла дівчина в купальнику, через що гра була перервана на короткий час.