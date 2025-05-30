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“Ливерпуль” быстро нашел замену Александру-Арнольду: клуб объявил о подписании Фримпонга из “Байер 04”

Киев • УНН

 • 56 просмотра

"Ливерпуль" объявил о подписании Джереми Фримпонга из "Байера 04" за 35 млн евро, после перехода Трента Александер-Арнольда в "Реал". Флориан Виртц также может присоединиться к "мерсисайдцам".

“Ливерпуль” быстро нашел замену Александру-Арнольду: клуб объявил о подписании Фримпонга из “Байер 04”

Английский "Ливерпуль" объявил о подписании Джереми Фримпонга из немецкого "Байер 04", который должен заменить Трента Александра-Арнольда, перешедшего в мадридский "Реал". Следующим подписанием "мерсисайдцев" может стать Флориан Виртц также из "Байер 04". Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля", передает УНН.

Футбольный клуб "Ливерпуль" договорился о подписании контракта с Джереми Фримпонгом. Нидерландский легионер подписал долгосрочный контракт с "красными" в пятницу в тренировочном центре AXA после успешного прохождения медосмотра 

- говорится в заявлении клуба.

Сам Фримпонг рассказал, что все "прошло довольно легко".

"Ливерпуль" пришел и сказал, что они заинтересованы, и, очевидно, для меня это не было проблемой. Болельщики "Ливерпуля", я собираюсь отдать все свои силы, свою энергию, свой рабочий ритм и надеюсь, что мы сможем победить вместе, отпраздновать вместе.. Я очень рад быть здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас, и я дам вам энергию, которую вы хотите 

- сказал Фримпонг.

Дополнение

Фримпонг присоединился к "Байер 04" в 2021 году, перейдя из шотландского "Селтика" за 11 млн евро. В составе "фармацевтов" Фримпонг провел 190 матчей, забил 30 голов, и отдал 44 голевые.

Нидерландец был частью команды Хаби Алонсо, которая вошла в историю, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии в 2023-24 годах, а их рекордная 51-матчевая беспроигрышная серия завершилась в финале Лиги Европы.

На индивидуальном уровне 24-летний футболист был назван лучшим игроком Бундеслиги сезона 2022-23 и 2023-24 годов.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ливерпуль" заплатил за игрока 35 млн евро.

Стоит также отметить, что после того, как Хаби Алонсо объявил об уходе из "Байер 04", ключевые игроки также начали покидать команду.

Главный тренер “Байера” Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским “Реалом”12.05.25, 15:09 • 2349 просмотров

В частности, ключевой центральный защитник команды Джонатан Та бесплатно перешел к прямому конкуренту - мюнхенской "Баварии".

Кроме того, молодой талант "фармацевтов" Флориан Виртц изъявил желание перейти в "Ливерпуль".

Напомним

Мадридский "Реал" объявил о подписании правого защитника "Ливерпуля" Трента Александра-Арнольда за 10 млн евро. Александр-Арнольд присоединится к "сливочным" с июня и примет участие в Клубном чемпионате мира в США.

Павел Башинский

Павел Башинский

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