“Ліверпуль” швидко знайшов заміну Александру-Арнольду: клуб оголосив про підписання Фрімпонга з “Байер 04”
Київ • УНН
"Ліверпуль" оголосив про підписання Джеремі Фрімпонга з "Байєра 04" за 35 млн євро, після переходу Трента Александер-Арнольда в "Реал". Флоріан Віртц також може приєднатися до "мерсісайдців".
Англійський "Ліверпуль" оголосив про підписання Джеремі Фрімпонга з німецького "Байер 04", який має замінити Трента Александра-Арнольда, який перейшов до мадридського "Реалу". Наступним підписанням "мерсісайдців" може стати Флоріан Віртц також з "Байер 04". Про це повідомляє пресслужба "Ліверпуля", передає УНН.
Футбольний клуб "Ліверпуль" домовився про підписання контракту з Джеремі Фрімпонгом. Нідерландський легіонер підписав довгостроковий контракт з "червоними" у п'ятницю в тренувальному центрі AXA після успішного проходження медогляду
Сам Фрімпонг розповів, що все "пройшло досить легко".
"Ліверпуль" прийшов і сказав, що вони зацікавлені, і, очевидно, для мене це не було проблемою. Вболівальники "Ліверпуля", я збираюся віддати всі свої сили, свою енергію, свій робочий ритм і сподіваюся, що ми зможемо перемогти разом, відсвяткувати разом.. Я дуже радий бути тут. Дякую вам, хлопці, що прийняли мене, і я не підведу вас, і я дам вам енергію, яку ви хочете
Доповнення
Фрімпонг приєднався до "Байер 04" у 2021 році, перейшовши з шотландського "Селтіка" за 11 млн євро. У складі "фармацевтів" Фрімпонг провів 190 матчів, забив 30 голів, та віддав 44 гольові.
Нідерландець був частиною команди Хабі Алонсо, яка увійшла в історію, вигравши Бундеслігу та Кубок Німеччини у 2023-24 роках, а їхня рекордна 51-матчева безпрограшна серія завершилася у фіналі Ліги Європи.
На індивідуальному рівні 24-річний футболіст був названий найкращим гравцем Бундесліги сезону 2022-23 та 2023-24 років.
Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що "Ліверпуль" заплатив за гравця 35 млн євро.
Варто також зазначити, що після того, як Хабі Алонсо оголосив про відхід з "Байер 04", ключові гравці також почали залишати команду.
Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”12.05.25, 15:09 • 2349 переглядiв
Зокрема, ключовий центральний захисник команди Джонатан Та безкоштовно перейшов до прямого конкурента - мюнхенської "Баварії".
Окрім того, молодий талант "фармацевтів" Флоріан Віртц виявив бажання перейти до "Ліверпуля".
Нагадаємо
Мадридський "Реал" оголосив про підписання правого захисника "Ліверпуля" Трента Александра-Арнольда за 10 млн євро. Александр-Арнольд приєднається до "вершкових" з червня та візьме участь у Клубному чемпіонаті світу в США.