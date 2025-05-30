“Ліверпуль” швидко знайшов заміну Александру-Арнольду: клуб оголосив про підписання Фрімпонга з “Байер 04”

Англійський "Ліверпуль" оголосив про підписання Джеремі Фрімпонга з німецького "Байер 04", який має замінити Трента Александра-Арнольда, який перейшов до мадридського "Реалу". Наступним підписанням "мерсісайдців" може стати Флоріан Віртц також з "Байер 04". Про це повідомляє пресслужба "Ліверпуля", передає УНН.

Футбольний клуб "Ліверпуль" домовився про підписання контракту з Джеремі Фрімпонгом. Нідерландський легіонер підписав довгостроковий контракт з "червоними" у п'ятницю в тренувальному центрі AXA після успішного проходження медогляду - йдеться в заяві клубу.

Сам Фрімпонг розповів, що все "пройшло досить легко".

"Ліверпуль" прийшов і сказав, що вони зацікавлені, і, очевидно, для мене це не було проблемою. Вболівальники "Ліверпуля", я збираюся віддати всі свої сили, свою енергію, свій робочий ритм і сподіваюся, що ми зможемо перемогти разом, відсвяткувати разом.. Я дуже радий бути тут. Дякую вам, хлопці, що прийняли мене, і я не підведу вас, і я дам вам енергію, яку ви хочете - сказав Фрімпонг.

Доповнення

Фрімпонг приєднався до "Байер 04" у 2021 році, перейшовши з шотландського "Селтіка" за 11 млн євро. У складі "фармацевтів" Фрімпонг провів 190 матчів, забив 30 голів, та віддав 44 гольові.

Нідерландець був частиною команди Хабі Алонсо, яка увійшла в історію, вигравши Бундеслігу та Кубок Німеччини у 2023-24 роках, а їхня рекордна 51-матчева безпрограшна серія завершилася у фіналі Ліги Європи.

На індивідуальному рівні 24-річний футболіст був названий найкращим гравцем Бундесліги сезону 2022-23 та 2023-24 років.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що "Ліверпуль" заплатив за гравця 35 млн євро.

Варто також зазначити, що після того, як Хабі Алонсо оголосив про відхід з "Байер 04", ключові гравці також почали залишати команду.

Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”

Зокрема, ключовий центральний захисник команди Джонатан Та безкоштовно перейшов до прямого конкурента - мюнхенської "Баварії".

Окрім того, молодий талант "фармацевтів" Флоріан Віртц виявив бажання перейти до "Ліверпуля".

Нагадаємо

Мадридський "Реал" оголосив про підписання правого захисника "Ліверпуля" Трента Александра-Арнольда за 10 млн євро. Александр-Арнольд приєднається до "вершкових" з червня та візьме участь у Клубному чемпіонаті світу в США.