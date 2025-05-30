“Ліверпуль” швидко знайшов заміну Александру-Арнольду: клуб оголосив про підписання Фрімпонга з “Байер 04”

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
16:58 • 3692 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
13:21 • 19595 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
11:54 • 40847 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 39583 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 59248 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 69426 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 51239 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 31634 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 29182 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 153471 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
79%
748мм
Популярнi новини

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 49202 перегляди

Сутичка між місцевими і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

30 травня, 09:00 • 31335 перегляди

Голова Комісії з добору директора БЕБ Лаура Стефан відмовляється оприлюднювати критерії оцінювання, на перше місце виходить детектив НАБУ Скомаров – документ

30 травня, 09:14 • 27261 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 51418 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

13:52 • 39252 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

14:15 • 27046 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

13:52 • 39878 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 52041 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 59223 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 69408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

12:39 • 15802 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 49662 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 48531 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 124466 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 116543 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

“Ліверпуль” швидко знайшов заміну Александру-Арнольду: клуб оголосив про підписання Фрімпонга з “Байер 04”

Київ • УНН

 • 60 перегляди

"Ліверпуль" оголосив про підписання Джеремі Фрімпонга з "Байєра 04" за 35 млн євро, після переходу Трента Александер-Арнольда в "Реал". Флоріан Віртц також може приєднатися до "мерсісайдців".

“Ліверпуль” швидко знайшов заміну Александру-Арнольду: клуб оголосив про підписання Фрімпонга з “Байер 04”

Англійський "Ліверпуль" оголосив про підписання Джеремі Фрімпонга з німецького "Байер 04", який має замінити Трента Александра-Арнольда, який перейшов до мадридського "Реалу". Наступним підписанням "мерсісайдців" може стати Флоріан Віртц також з "Байер 04". Про це повідомляє пресслужба "Ліверпуля", передає УНН.

Футбольний клуб "Ліверпуль" домовився про підписання контракту з Джеремі Фрімпонгом. Нідерландський легіонер підписав довгостроковий контракт з "червоними" у п'ятницю в тренувальному центрі AXA після успішного проходження медогляду 

- йдеться в заяві клубу.

Сам Фрімпонг розповів, що все "пройшло досить легко".

"Ліверпуль" прийшов і сказав, що вони зацікавлені, і, очевидно, для мене це не було проблемою. Вболівальники "Ліверпуля", я збираюся віддати всі свої сили, свою енергію, свій робочий ритм і сподіваюся, що ми зможемо перемогти разом, відсвяткувати разом.. Я дуже радий бути тут. Дякую вам, хлопці, що прийняли мене, і я не підведу вас, і я дам вам енергію, яку ви хочете 

- сказав Фрімпонг.

Доповнення

Фрімпонг приєднався до "Байер 04" у 2021 році, перейшовши з шотландського "Селтіка" за 11 млн євро. У складі "фармацевтів" Фрімпонг провів 190 матчів, забив 30 голів, та віддав 44 гольові.

Нідерландець був частиною команди Хабі Алонсо, яка увійшла в історію, вигравши Бундеслігу та Кубок Німеччини у 2023-24 роках, а їхня рекордна 51-матчева безпрограшна серія завершилася у фіналі Ліги Європи.

На індивідуальному рівні 24-річний футболіст був названий найкращим гравцем Бундесліги сезону 2022-23 та 2023-24 років.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що "Ліверпуль" заплатив за гравця 35 млн євро.

Варто також зазначити, що після того, як Хабі Алонсо оголосив про відхід з "Байер 04", ключові гравці також почали залишати команду.

Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”12.05.25, 15:09 • 2349 переглядiв

Зокрема, ключовий центральний захисник команди Джонатан Та безкоштовно перейшов до прямого конкурента - мюнхенської "Баварії".

Окрім того, молодий талант "фармацевтів" Флоріан Віртц виявив бажання перейти до "Ліверпуля".

Нагадаємо

Мадридський "Реал" оголосив про підписання правого захисника "Ліверпуля" Трента Александра-Арнольда за 10 млн євро. Александр-Арнольд приєднається до "вершкових" з червня та візьме участь у Клубному чемпіонаті світу в США.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Реал Мадрид
Ліга Європи УЄФА
Сполучені Штати
Brent
$62.45
Bitcoin
$105,539.90
S&P 500
$5,891.39
Tesla
$358.43
Газ TTF
$34.39
Золото
$3,312.86
Ethereum
$2,595.62