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Литва отказывается от использования COVID-сертификатов

Литва отказывается от использования COVID-сертификатов

Киев • УНН

 • 20780 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня правительство Литвы приняло решение, что с субботы, 5 февраля, гражданам больше не придется использовать ковид-сертификаты внутри страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на LRT.

Детали

В правительстве страны решили временно приостановить использование паспортов возможностей (так в Литве называют ковид-паспорта). И надеятся больше к ним не возвращаться.

Однако параллельно с этим вводятся другие ограничения. Торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на 15 квадратных метров.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду, что к паспорту возможностей не придется возвращаться в будущем, хотя он и дал возможность бизнесу снова заработать.

В ходе заседания правительства министры подчеркнули, что паспорт возможностей остается в арсенале борьбы с коронавирусом, при необходимости его можно будет использовать и в дальнейшем.

"После отказа от паспорта самое главное - информирование населения, особенно о средствах индивидуальной защиты - респираторах, медицинских масках, ограничении контактов, особенно при ощущении симптомов или наличии контакта", - заявили в правительстве.

Власти страны заявили, что нельзя отказываться от других мер защиты, поскольку пандемия еще не закончилась.

Напомним

Паспорт возможностей, в других странах известный как ковид-сертификат или паспорт иммунизации, был введен в Литве в мае прошлого года. Паспорт возможностей позволял его обладателям посещать более крупные торговые точки, учреждения досуга, развлечений и общественного питания.

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