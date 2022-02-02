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Литва відмовляється від використання COVID-сертифікатів

Литва відмовляється від використання COVID-сертифікатів

Київ • УНН

 • 20789 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні уряд Литви прийняв рішення, що з суботи, 5 лютого, громадянам більше не доведеться використовувати ковід-сертифікати всередині країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на LRT.

Деталі

В уряді країни вирішили тимчасово призупинити використання паспортів можливостей (так у Литві називають ковід-паспорти). І сподіваються більше до них не повертатися.

Однак паралельно з цим вводяться інші обмеження. Торгові центри зможуть працювати при кількості відвідувачів не більше однієї людини на 15 квадратних метрів.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте висловила надію, що до паспорта можливостей не доведеться повертатися в майбутньому, хоча він і дав можливість бізнесу знову запрацювати.

В ході засідання уряду міністри підкреслили, що паспорт можливостей залишається в арсеналі боротьби з коронавірусом, при необхідності його можна буде використовувати і надалі.

"Після відмови від паспорта найголовніше - інформування населення, особливо про засоби індивідуального захисту - респіратори, медичні маски, обмеження контактів, особливо при відчутті симптомів або наявності контакту", - заявили в уряді.

Влада країни заявила, що не можна відмовлятися від інших заходів захисту, оскільки пандемія ще не закінчилася.

Нагадаємо

Паспорт можливостей, в інших країнах відомий як ковід-сертифікат або паспорт імунізації, був введений в Литві в травні минулого року. Паспорт можливостей дозволяв його власникам відвідувати більші торгові точки, установи дозвілля, розваг і громадського харчування.

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