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Литва расширила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область

Литва расширила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область

Киев • УНН

 • 244860 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Власти Литвы расширили ограничения на перевозки запрещенных товаров, а также на грузовой автомобильный транзит в Калининградскую область. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Цитата

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", – цитируют рос. издания областное правительство Калининграда.

Детали

Сообщается, что на литовской таможне разворачивают автомобили с грузом на белорусско-литовской границе, в пункте пропуска Мядининкай.

В то же время, литовские власти опровергают данную информацию. В частности, представители президента Гитанаса Науседа заявили 21 июня местным СМИ, что транзит в Калининградскую область через Литву не остановлен.

“Транзит в Калининградскую область через Литву не приостановлен и не заблокирован. Литва не вводила каких-либо односторонних ограничений на этот транзит”, — заявили у президента Гитанаса Науседа.

Там отметили, что Калининградская область находится под теми же санкциями ЕС, что и российская федерация в целом.

Добавим

С 18 июня литовские железные дороги с субботы перестали производить транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград.

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