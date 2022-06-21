Литва расширила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Власти Литвы расширили ограничения на перевозки запрещенных товаров, а также на грузовой автомобильный транзит в Калининградскую область. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Цитата
"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", – цитируют рос. издания областное правительство Калининграда.
Детали
Сообщается, что на литовской таможне разворачивают автомобили с грузом на белорусско-литовской границе, в пункте пропуска Мядининкай.
В то же время, литовские власти опровергают данную информацию. В частности, представители президента Гитанаса Науседа заявили 21 июня местным СМИ, что транзит в Калининградскую область через Литву не остановлен.
“Транзит в Калининградскую область через Литву не приостановлен и не заблокирован. Литва не вводила каких-либо односторонних ограничений на этот транзит”, — заявили у президента Гитанаса Науседа.
Там отметили, что Калининградская область находится под теми же санкциями ЕС, что и российская федерация в целом.
Добавим
С 18 июня литовские железные дороги с субботы перестали производить транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград.