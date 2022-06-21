Литва розширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінградської області

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“Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем”, — цитують рос. видання обласного уряду Калінінграда.

Деталі

Повідомляється, що на литовській митниці розвертають автомобілі з вантажем на білорусько-литовському кордоні у пункті пропуску Мядинінкай.

Водночас, литовська влада спростовує цю інформацію. Зокрема, представники президента Гітанаса Науседа заявили 21 червня місцевим ЗМІ, що транзит до Калінінградської області через Литву не зупинено.

“Транзит у Калінінградську область через Литву не припинено та не заблоковано. Литва не запроваджувала жодних односторонніх обмежень на цей транзит”, — заявили у президента Гітанаса Науседа.

Там зазначили, що Калінінградська область перебуває під тими самими санкціями ЄС, що й російська федерація загалом.

Додамо

З 18 червня литовські залізниці з суботи перестали проводити транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, до Калінінграда.