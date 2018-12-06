Литва - России: ложь - это не альтернативное мнение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ложь - это не альтернативное мнение. Так министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время своего выступления в ходе встречи в ОБСЕ ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает УНН.
Слова своего коллеги с Литвы в Twitter процитировал глава МИД Украины Павел Климкин.
“Благодарю своего друга министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, который во время своего выступления сегодня на #OSCEMC18 в ответ на слова Лаврова, сказал: ”Ложь - это не альтернативное мнение!“ - написал Климкин.
Он также добавил, что “это отражает фундаментальную пропасть, что пролегла между миром и РФ”.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Россия продолжила давление на крымскотатарское меньшинство из-за задержания адвоката, который защищал узников совести.