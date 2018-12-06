Литва - Росії: брехня - це не альтернативна думка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Брехня - це не альтернативна думка. Так міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час свого виступу під час зустрічі в ОБСЄ відповів на слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, передає УНН.
Слова свого колеги із Литви у Twitter процитував глава МЗС України Павло Клімкін.
“Дякую своєму другові міністру закордонних справ Лінас Лінкявічюс, який під час свого виступу сьогодні на #OSCEMC18 у відповідь на слова Лаврова, сказав: “Брехня - це не альтернативна думка!” — написав Клімкін.
Він також додав, що “це відображає фундаментальну прірву, яка пролягла між цивілізованим світом і РФ”.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Росія продовжила тиск на кримськотатарську меншість через затримання адвоката, що захищав в’язнів совісті.