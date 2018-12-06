Україна повідомила ОБСЄ про затримання кримськотатарського адвоката в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Росія продовжила тиск на кримськотатарську меншість через затримання адвоката, що захищав в’язнів совісті. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у виступі на міністерській зустрічі в ОБСЄ, передає УНН.
"Російська окупаційна влада затримують і допитують кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищав українських політв'язнів у Криму. Мій заклик до Росії - перестань переслідувати наших людей", - сказав він.
Раніше сьогодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова.
Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.