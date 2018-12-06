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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Украина сообщила ОБСЕ о задержании крымскотатарского адвоката в Крыму

Киев • УНН

 • 8322 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Россия продлила давление на крымскотатарское меньшинство из-за задержания адвоката, который защищал узников совести. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в выступлении на министерской встрече в ОБСЕ, передает УНН.

Украина сообщила ОБСЕ о задержании крымскотатарского адвоката в Крыму

"Российская оккупационная власть задерживает и допрашивает крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова, который защищал украинских политзаключенных в Крыму. Мой призыв к России - перестань преследовать наших людей", - сказал он.

Ранее сегодня председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова.

Курбединова уже задерживали в Крыму вместе с активистами в сентябре 2017.

Украинские Национальные Новости

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