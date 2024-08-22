Литва продлила временную защиту украинским беженцам до 2026 года

В среду, 21 августа, правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты, которая предоставляется украинским военным беженцам, еще на год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

Виды на жительство, которые выдавали до этого времени были действительны до 4 марта 2025 года.

Правительство страны продлило срок действия временной защиты до 4 марта 2026 года.

Как указано в проекте постановления правительства, Департамент миграции ежедневно регистрирует около 30-40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве.

По данным на конец июля текущего года, действующий вид на жительство на основании временной защиты имели примерно 44 тыс. человек.

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